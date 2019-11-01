Knight Arts Challenge FAQ – Arabic
تحدي الفنون للفنون هو دعوة مفتوحة للمشاريع التي تشمل مدن أكرون وديترويت وميامي وإثراء تلك المدن من خلال الفنون.
تقديم الطلبات
- متى سيفتح باب تقديم الطلبات؟
في Akron و Detroit ، سيتم قبول طلبات الجولة الأولى من 18 مارس 2019 حتى 11:59 EST 19 أبريل 2019.
في ميامي ، سيتم قبول طلبات الجولة الأولى من 24 يونيو 2019 حتى 11:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة 26 يوليو 2019.
- ما هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات؟
هناك ثلاث قواعد: 1) يجب أن تكون الفكرة لمشروع فني ؛ 2) يجب أن يتم المشروع في أكرون أو ديترويت أو ميامي. 3) يجب أن تجد تمويلًا آخر يتوافق مع منحة Knight Foundation.
- ما هي قواعد المسابقة؟
لا يلزمك أنت ومؤسستك أن يكونا مقرهما في أكرون أو ديترويت أو ميامي طالما أن المشروع الذي تقترحه يقع في أو يستفيد من أكرون أو ديترويت أو ميامي.
- هل تقديم الطلبات مقصور على المنظمات أو المؤسسات التعليمية التي لا تهدف للربح؟
التحدي مفتوح أمام الجميع: الهيئات غير الهادفة للربح، والمؤسسات، والأفراد، والجامعات، والإدارات المحلية، والشركات، والجمعيات التعاونية للفنانين، والشركات الخاصة، وغيرها. فيمكن لأي شخص أن يتقدم للمشاركة ونشجع الجميع على ذلك!
- هل يلزم للتقديم أن يكون المتقدم من مواطني الولايات المتحدة؟
لا. هذا التحدي مفتوح أمام جميع المتقدمين من كافة الجنسيات.
- هل يجب أن يكون مقري أو مؤسستي في أكرون أو ديترويت أو ميامي
لا.
في ديترويت ، تكون مؤهلاً إذا كان البرنامج أو المشروع قد حدث في مدينة ديترويت أو هامترامك أو هايلاند بارك أو استفاد منها.
في Akron ، تكون مؤهلاً إذا كان البرنامج أو المشروع قد حدث في مدينة Akron أو استفاد منها.
في ميامي ، تكون مؤهلاً إذا تم تنفيذ البرنامج أو المشروع في مقاطعة بالم بيتش أو مقاطعة بروارد أو مقاطعة ميامي ديد أو مقاطعة مونرو.
- هل يتعين أن يكون مقري أنا أو منظمتي في آكرون، أو ديترويت، أو ميامي، أو سانت بول؟
لا. في حالة آكرون، وديترويت، وسانت بول، أنت مؤهل للتقدم إذا كان مقر البرنامج أو المشروع سيقع في المدينة التي تقدم الطلب بخصوصها، أو إذا كان يعود بالنفع على تلك المدينة.
أما في حالة ميامي، فأنت مؤهل للتقدم إذا كان البرنامج أو المشروع سيتم في أي مكان بدءاً من بالم بيتش إلى جزر “كيز” أو يعود بالنفع عليه.
- ما الفرق بين تقديم طلب الاشتراك وتقديم “اقتراح كامل”؟
الطلب المبدئي عبارة عن بيان مؤلف من 150 كلمة يعطينا مجرد ملخص كاف من المعلومات يسمح لنا بفهم فكرتك. وإذا وقع اختيارنا عليه كأحد الطلبات المشاركة في المرحلة النهائية، فسوف ندعوك إلى كتابة اقتراح أكثر تفصيلاً.
- كم طلباً يجوز لي تقديمه؟
نرحب بفكرة واحدة لكل متقدم.
- كم من المال يمكنني أن أطلب؟
لا توجد أي قيود على ذلك. ولكن عليك أن تضع في اعتبارك أنه لا بد من تقديم مبلغ مناظر ومساوٍ تماماً لمنحة نايت مقدم من جهة أخرى.
- هل يمكنني أن أضيف مرفقات إلى فكرتي الأوّلية؟
لا. فسردك المؤلف من 150 كلمة يشكل أفضل فرصة أمامك لنقل فكرتك في الجولة الأولى. أما المقترحات الكاملة التي تقدم في الجولة الثانية فستشمل مرفقات إضافية من قبيل خطابات الدعم، وعيّنات من أعمالك، والميزانيات، والوثائق التكميلية الأخرى.
- هل يلزمني تقديم خطاب دعم إذا كانت فكرتي تتوقف على منظمة أخرى أو شريك آخر؟
نعم. يُشترَط تقديم خطاب دعم .
المبلغ المُناظر
- ما هي ’’منحة التحدي‘‘؟
منحة التحدي هي منحة يُقصد بها اجتذاب الآخرين للمشاركة في تمويل مشروع من المشروعات. فنحن نأخذ بزمام المبادرة، ولكننا ندعو الآخرين من خلالها للانضمام إلينا. ولهذا السبب نطلب إلى الفائزين في التحدي أن يجدوا تمويلاً آخر مناظراً لتمويلنا، بمجرد تقديمنا المنحة.
- ماذا تقصدون بعبارة ’’إيجاد تمويل آخر مناظر‘‘ لمنحة المؤسسة؟
المفهوم بسيط: فإذا كان المبلغ الممنوح لك 000 10 دولار، لا بد لك من إيجاد مبلغ 000 10 دولار إضافي من خارج تمويل مؤسسة نايت Knight. (هذا مجرد مثال لتوضيح كيفية عمل الأموال المناظرة. فلا يوجد حد أقصى سابق التحديد للمساهمة المقدمة من المؤسسة.)
- هل يمكن أن تكون الأموال المُناظرة من مالي الخاص أو من الأموال الموجودة داخل منظمتي؟
لا. فنحن نبحث عن أموال جديدة من أجل الفنون. ومعنى ذلك أن من اللازم أن تجعل آخرين يقدمون مبالغ مناظرة تماماً لما ندفعه. وبصفة عامة، لن تحسب في المبلغ المُناظر سوى المساهمات النقدية التي توفرها مصادر جديدة لمنظمتك أو مشروعك.
- عند أي مرحلة يجب تقديم المبلغ المُناظر؟
سوف يتاح لك قرابة سنة واحدة من وقت تسلمك المنحة لكي تضاهي تمويلنا بتمويل مناظر. وإذا كان المشروع متعدد السنوات، فسوف يكون أمامك حوالي سنة لمعادلة مبلغ المنحة الخاص بكل سنة منها.
- هل تكون المضاهاة دائماً دولاراً في مقابل كل دولار؟
بوجه عام، نعم. وفي بعض ظروف نادرة (وبصفة عامة بالنسبة للمجموعات الصغيرة جداً) سوف ننظر في رفع مستوى التمويل المُناظر. وبالمثل، قد نشترط مساهمة خارجية أكبر مقابل كل دولار نقدمه إذا كانت منظمتك تتمتع بالفعل بدعم مالي متين.
- هل تساعدني مؤسسة Knight في جمع المبالغ المناظرة؟
لا. وأفضل الموارد المتاحة لك لأغراض جمع المال هي المؤسسات المجتمعية المحلية في مكان إقامتك، والشركات الخاصة، والمؤسسات الخيرية، والمنح العينية، والصناديق العامة، وجمع الأموال عن طريق الإنترنت.
العمليـــــة
- ما الذي يُعتبــــر فناً؟
هذا سؤال جيد. هناك تعاريف كثيرة، ولكن يروق لنا التعريف التالي: الاستخدام الواعي للمهارات والمخيلة الإبداعية. فلسنا بصدد البحث عن مشاريع اجتماعية تستخدم الفن
لتحقيق أهدافها. وإنما نبحث عن مشاريع تحاول، أولاً وقبل كل شيء، أن تخلق نوعية جيدة ورفيعة من الفن في مجتمعاتنا المحلية.
- كيف أعرف ما إذا كان اقتراحي يتوافق مع فكرتكم عن الفن أو الابتكار؟
إن هذا التحدي يتعلق بالأفكار، ونحن نريد منك أن تفكر خارج الصندوق. والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان ملائماً للتحدي هي أن تقدمه. ولا يستغرق منك عرض فكرتك من خلال استمارتنا لتقديم الطلب على الإنترنت سوى 20 دقيقة.
- ما هي أولويات مؤسسة نايت Knight فيما يتعلق بالتمويل؟
للاطلاع على شرح كامل لاستراتيجية مؤسسة نايت للفنون Knight Art، يرجى منك النقر هنا.
- من الّذي يستعرض اقتراحي؟
تستعرض هيئة موظفي نايت كل فكرة مقدمة، بمساعدة من فنانين وقادة في مجال الفنون من كل مجتمع محلي. وفي نهاية المطاف، تقع مسؤولية اتخاذ القرار الأخير على عاتق مجلس أمناء مؤسسة نايت Knight Foundation.
- ما هي المعايير التي سيستخدمونها لتقييم الطلبات المقدمة؟
لا بد من أن يكون الفن في صميم جميع المشروعات الفائزة في تحدي نايت للفنون، وأن يتجلى في تلك المشروعات مستوى رفيع من الامتياز الفني.
وبعد ذلك، نبحث عن أفكار متسمة بأصالة الانتماء لمدينتها، وتتجلى فيها أصوات وقيم المجتمعات المحلية التي تخدمها.
وهذا العام، نبحث أيضاً عن مشروعات تستخدم التكنولوجيا – إما كأداة لعمل الفنان، أو كطريقة لاجتذاب الجماهير والتوصل معها، أو لجعل الفن أقرب إلى التناول والفهم. وفي النهاية، أفضل ميزة في هذا الصدد هي أن يكون لدى الشخص فكرة عظيمة خاصة بالفنون.
- هل ما زال يمكنني تقديم الطلب إذا كان مشروعي مجرد فكرة ؟
نعم. فيمكن أن تتعلق الطلبات بمشروعات جديدة تماماً أو بمشروعات مستمرة في الوقت الحالي.
- متى ستعلن أسماء الفائزين؟
سيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين هذا الصيف ، والفائزين في الخريف.
- متى سيجري إبلاغنا بالبت في الطلبات التي نتقدم بها؟
سيتم الاتصال بك عبر البريد الإلكتروني بعد شهرين تقريبًا من إغلاق التطبيقات مع دعوة لتقديم اقتراح كامل أو بقرار رفض طلبك.
- في حال عدم قبول اقتراحي، هل سأعرف سبب ذلك؟
نظراً للعدد الكبير من الطلبات التي تصلنا، لا يمكننا أن نبلغكم بالسبب في رفض مشروعكم.
- إذا كان قد سبق لي الفوز، هل يمكنني التقديم مرة ثانية؟
نعم.
- أين يمكنني أن أجد معلومات عن الأفكار الفائزة في الماضي؟
- لقد قرأت من خلال الأسئلة الشائعة. كيف يمكنني معرفة المزيد من الأفكار حول التحدي أو جعل فكرتي أكثر قدرة على المنافسة؟
سيعقد موظفو Knight اجتماعات قاعة المدينة وساعات قهوة خصيصًا لهذا الغرض. RSVP لحدث إعلامي شخصي في Akron على kf.org/kacakroninfo أو Detroit على kf.org/kacdetroitinfo. جلسات إعلامية لميامي وشيكة.
- من الذي أتصل به إذا كانت لديّ أسئلة؟