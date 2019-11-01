Knight Arts Challenge FAQ – Arabic

لا.



في ديترويت ، تكون مؤهلاً إذا كان البرنامج أو المشروع قد حدث في مدينة ديترويت أو هامترامك أو هايلاند بارك أو استفاد منها.



في Akron ، تكون مؤهلاً إذا كان البرنامج أو المشروع قد حدث في مدينة Akron أو استفاد منها.



في ميامي ، تكون مؤهلاً إذا تم تنفيذ البرنامج أو المشروع في مقاطعة بالم بيتش أو مقاطعة بروارد أو مقاطعة ميامي ديد أو مقاطعة مونرو.