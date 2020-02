Txoj Haujlwm Knight Arts Challenge St. Paul yog ib txoj haujlwm sib tw kob nyiaj pab txhawb rau cov haujlwm nyob thoob hauv lub nroog uas yuav ua haujlwm thiab pab txhawb kom lub nroog muaj txuj ci ub no ntau yam zoo.

tsam los ntawm kev sib tw nyob thoob lub nroog. Qhov kev pab txhawb no yog raug muab los ntawm kob nyiaj pab dawb rau qhov kev sib tw, cov neeg sib tw yeej yuav tsum pab kom tau raws li kob nyiaj pab ntawm Knight. Lawv kuaj yuav tsum ua raws li peb txoj cai (saib hauv qab no).

C o v cai no yog dab tsi?

Qhov kev sib tw no qhib rau cov chaw haujlwm tsis vam nyiaj paj, cov tuam txhab haujlwm thiab cov neeg txhua tus. Ib tug neeg twg los tuaj yeem thov tau.

Tsis yog, Qhov kev sib tw no qhib rau txhua haiv neeg.

Tsis yog, tab sis yog ib tug menyuam yaus yeej qhov kev sib tw, cov nyiaj yeej yuav raug them rau nws niam losyog nws txiv lossis tus neeg saib xyuas raug cai. Kob nyiaj pab dawb no kuj pab mus rau ib lub chaw ua haujlwm uas pom zoo ua haujlwm pab dawb rau cov neeg muaj hnub nyoog qis dua 18 xyoo.

Koj muaj cai tau txais kev pab yog qhov kev pab txhawb lossis txoj haujlwm no muaj nyob hauv rau Lub Nroog Ramsey. Txawm licas losxij, peb tos txais cov tswv yim los ntawm txhua qhov txhia chaw nyob hauv Minnesota los kuj tau txais txiaj ntsig rau hauv St. Paul.

Qhov no yeej tsis muaj kev txwv. Txhua daim ntawv thov yuav tsum thov rau ib txoj haujlwm sib txawv.

Yog nqe lus nug zoo. Muaj ntau lub ntsiab lus, tab sis peb nyiam qhov no dua: Kev paub siv txuj ci thiab kev xav zoo. Peb yuav tsis tshawb nrhiav txog cov haujlwm saib xyuas rau sawd daws uas siv feem txuj ci kom tau raws li lawv lub homphiaj. Peb tsuas tshawb nrhiav cov haujlwm uas mob tsim yam zoo, cov txuj ci zoo nyob hauv peb lub nroog.

Kev sib tw kob nyiaj pab dawb yog ib kob nyiaj pab dawb uas ua rau sawd daws tau los sib koom ua ke rau txoj haujlwm. Peb tab tom yuav tau kob nyiaj pab, tab sis peb thov caw lwm tus neeg tuaj koom nrog. Qhov no yog vim ntawd peb thiaj thov kom cov haujlwm no nrhiav lwm kob nyiaj kom npaum li peb kob nyiaj, kiag thaum muab nyiaj pab dawb.

“Kev nrhiav lwm kob nyiaj kom npaum li” kob nyiaj pab los ntawm lub koom haum, qhov no koj ntaus nqi licas?

Lub ntsiab lus nkag siab tau yooj yim li no: yog txoj haujlwm no raug nyiaj tag nrho $10,000, ces koj yuav tsum nrhiav kom tau ib kob nyiaj los sab nrauv los tsawg kawg $5,000. (Qhov no tsuas yog ib qho ua piv txwv uas qhia txog kob nyiaj sib pab los ntawm ob tog yuav ua haujlwm licas. Tsis muaj kev hais ua ntej txog kev muab nyiaj pab ntaus kawg nkaus los ntawm lub koom haum.)